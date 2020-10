Antonio Federico individuato come Scouting del Torino Fc Academy in Calabria

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy comunica che da oggi la Calabria ha un nuovo inserimento osservatore Scouting Academy, giusto premio riconosciuto ad Antonio Federico per serietà e competenza di 5 anni di lavoro a Lamezia terme.

Questo permetterà al territorio di poter monitorare eventuali ragazzi da segnalerà al Torino Fc, grazie al progetto Academy. Questo grazie al direttore del progetto Torino Fc Academy Teodoro Coppola che ha riconosciuto l’ottimo lavoro svolto del progetto stesso.

“Una soddisfazione che mi riempie di orgoglio, aver la possibilità di poter lavorare per il Torino Fc Academy in qualità di Scouting per tutta la nostra regione”, spiega Federico, “cercherò di poter creare un database importante, in Calabria ci sono molti ragazzi interessanti, vedremo tutte le loro potenzialità”.