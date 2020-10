Il nuovo direttore generale della Vigor Lamezia sarà Gabriele Martino

Sarà presentato lunedì mattina in conferenza stampa il nuovo direttore generale della Vigor Lamezia, Gabriele Martino.

La sua carriera inizia da calciatore delle giovanili della A.S. Reggina per continuare poi in altre squadre dilettantistiche. Una parentesi da allenatore, fino a quando fa ritorno nella Reggina Calcio come Responsabile del Settore Giovanile. Nel ’92 arriva la nomina di Direttore Sportivo: 13 anni da Direttore Sportivo di cui 12 con la Reggina e uno con la Lazio.

Ha iniziato con la Reggina contribuendo a portarla dalla serie C1 alla serie A, poi 3 anni in C1, 5 in B e 5 in A, con collaborazioni con la Lazio, con fugace esperienza anche a Catanzaro, Perugia, Barletta, dallo scorso anno vicepresidente A.Di.Se. in quota direttori sportivi.