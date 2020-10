SAMBIASE: Iozzi, Chiodo, De Fazio, Gaudio (41’st Martino), Mirabelli, De Nisi, Bernardi, Foderaro (32’st Flordelmundo), Lazzarini (38’st Pesce), Umbaca, Verso.

A disp: Nascardi, Giampà, Di Maria, Talarico, D’Angelo, Piemontese.

All. Fanello.

BOCA MELITO: Parisi, Araniti, Paviglianiti (27’st Nunez), Sapone, Lopez, Mochi, Secondi, Neri (25’st Gatto), Campolo, Rubertà, Buda (18’st Tripodi).

A disp: Falduto, Cristiano, Wojicik, Cento, Megale, Iaria.

All. Laface.

ARBITRO: Ramundo di Paola (assistenti Pellico e Gigliotti di Cosenza).

RETI: 36’pt Verso, 24’st Lazzarini, 39’st Pesce

NOTE: partita a porte chiuse. Espulsi al 12’st Verso e Lopez per scontro a palla lontana, al 21’st De Fazio per doppia ammonizione

Ammoniti: Mirabelli, De Fazio, Buda, Lazzarini, Pesce

Angoli: 8-8. Rec: 1’pt, 5’st

Dopo due sconfitte tra campionato e Coppa ribalta il trend il Sambiase, che segna due gol con un uomo in meno (9 vs 10), complice anche il calo degli avversari, battendo per 3-0 un Boca Melito che ha impegnato in più di un’occasione Iozzi nel salvare la propria porta.

Per i giallorossi 3 espulsioni e 4 gol di testa in 3 giornate di campionato, con un percorso di mutazione rispetto alla scorsa stagione ancora in fase di definizione.

PRIMO TEMPO

0′ ritorno tra i titolari per Mirabelli dopo l’infortunio dello scorso anno in Coppa, prima convocazione con partenza dalla panchina per Piemontese, ed esordio stagionale anche per la paratura nera per il Sambiase

8′ angolo di Gaudio, deviazione sotto porta di Umbaca fuori bersaglio

11′ tiro di Campolo su sponda di Secondi, conclusione centrale facile preda di Iozzi

21′ punizione dal vertice alto di Umbaca, palla sopra la traversa

23′ Boca vicino al vantaggio, con la girata di Secondi che si stampa sulla parte interna della traversa. Sull’angolo successivo Lopez manda sopra il montante

25′ Bernardi guadagna il fondo e cerca il cross teso per il centro, Lazzarini in scivolata arriva tardi

35′ Secondi di testa salta su Chiodo ma angola troppo la conclusione vanificando l’assist di Rubertà

36′ Sambiase in vantaggio: Bernardi dalla linea di fondo trova un cross a campanile, sul secondo palo nella mischia spunta Verso che di testa sorprende tutti

38′ Secondi strozza troppo la conclusione, palla che placida termina a fondo campo

44′ Iozzi si salva di istinto sul colpo di testa ravvicinato e forte di Secondi

SECONDO TEMPO

2′ Umbaca si inserisce sulla sinistra e mette al centro dove Lazzarini non trova l’aggancio, palla che giunge così a Bernardi la cui conclusione viene murata con il corpo da un difensore

3′ Iozzi con la mano di richiamo salva su Rubertà che aveva ricevuto palla da angolo

8′ Bernardi sgroppa sulla fascia e serve sul lato opposto Verso, tiro ad incrociare ma Parisi respinte con i pugni

10′ punizione di Foderaro tra le mani di Parisi

12′ momenti concitati dopo un contatto proibito a metà campo su un rilancio tra Verso e Lopez, entrambi espulsi

19′ Foderaro scivola su un passaggio in orizzontale davanti l’area, Campolo libero al tiro da fuori calcia sopra la traversa

21′ De Fazio trova la seconda ammonizione nel corso della gara con un fallo tattico nella trequarti avversaria, in difesa arretra Umbaca in copertura

24′ Bernardi ancora in veste di assistman, questa volta Lazzarini in scivolata anticipa il difensore e trova il 2-0

31′ terzo tempo di Nunez, colpo di testa che sorvola la porta

33′ Sapone e Rubertà sfiorano il gol del 2-1, sulla prima conclusione è bravo Iozzi ad alzare sopra la traversa, sulla seconda gira a lato la palla

39′ Pesce appena entrato segna il 3-0: sponda del centravanti argentino per Bernardi, il capitano premia il taglio dello stesso in area che di testa anticipa l’uscita di Parisi

49′ Iozzi pasticcia in presa bassa ma si riscatta chiudendo lo specchio su Campolo che rapace si era avventato sul pallone