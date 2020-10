Firmata la convenzione per il Centro Federale di Addestramento e Formazione di Tiro con l’Arco nel parco 25 Aprile

Sottoscritta ieri la convenzione tra Sport e Salute s.p.a., Comune di Lamezia Terme e Compagnia Arcieri Lametini per la realizzazione nel Parco XXV Aprile di un Centro Federale di Addestramento e Formazione di Tiro con l’Arco.

«Contributo di 815.000 euro a favore del Comune di Lamezia che, con atti concreti, si candida ad essere centro propulsore di attività e discipline sportive», spiega il sindaco Paolo Mascaro dalla propria pagina Facebook.

«Grande plauso agli Arcieri Lametini per aver lottato, con entusiasmo e passione, per raggiungere un importante risultato che contribuirà sempre di più a far crescere Lamezia», conclude il primo cittadino, con l’iter per l’intervento che ha attraversato diverse traversie negli ultimi anni, con anche rischio revoca in caso di ulteriori ritardi.