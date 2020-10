Un minuto di silenzio nel fine settimana sui campi di calcio calabresi in onore della presidente Santelli

Il Presidente Saverio Mirarchi, unitamente al Consiglio Direttivo, «con commozione e profonda tristezza, si unisce al dolore dei familiari per la improvvisa morte della Governatrice Jole Santelli, prima donna alla guida della nostra Regione», annunciando che «chiederemo l’autorizzazione ad effettuare un minuto di raccoglimento e preghiera in tutte le gare di questo week end».

Per ricordare la presidente della Regione Calabria Jole Santelli, scomparsa oggi, la Lega Pro ha deciso di far effettuare un minuto di silenzio sui campi delle squadre calabresi di Serie C, in occasione di Vibonese-Paganese (sabato, alle 15) e Catanzaro-Foggia (domenica, alle 17.30).