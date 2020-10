A meno di nuove restrizioni, domenica riaprirà le porte al pubblico il “Guido D’Ipplito” ma solo in prevendita

A meno di nuove restrizioni, domenica riaprirà le porte al pubblico il “Guido D’Ipplito”, marchiato “Casa Vigor Lamezia” nelle ultime giornate.

Per la prossima gara di campionato infatti, prevista per domenica, sarà possibile acquistare i biglietti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, solo ed esclusivamente in prevendita presso il Carta Blanca Bistrot Official Point Vigor Lamezia:

oggi dalle 15.30 alle 20

domani dalle 9 alle 20

domenica dalle 9 alle 13

Si ricorda di rispettare le normative vigenti, di utilizzare sempre la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale. La gara sarà trasmessa anche in streaming sul canale fb ufficiale della Vigor Lamezia