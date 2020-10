Francesco Chirumbolo altra conferma in casa Raffaele Lamezia

Altra conferma in casa Raffaele Lamezia: Francesco Chirumbolo, anche per la prossima stagione, vestirà i colori gialloblù.

Giocatore molto duttile, che mister Torchia negli anni ha utilizzato in tutti ruoli, darà anche quest’anno il suo contributo per raggiungere gli obiettivi che tutti sperano e aspettano.

“Sono molto orgoglioso di fare parte ancora di questo gruppo, nonostante il livello si sia alzato quest’anno, segno che la società si fida di me. Raffaele Lamezia per me è casa e famiglia, quindi sono felicissimo. L’anno scorso c’è dispiaciuto non conquistare sul campo la vittoria del campionato, ma credo che vista la stagione fatta, sia stato giusto il nostro salto di categoria”, spiega Chirumbolo, “per quest’anno c’è tanto e tanta voglia di fare. Abbiamo la responsabilità di dimostrare di essere una grande squadra e un grande gruppo. Io cercherò di dare il meglio per il bene del gruppo, che sia partita o che sia allenamento.”