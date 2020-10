Domani esordio casalingo stagionale nel campionato nazionale di serie A2 per la Vigor Lamezia Women

Dopo aver espletato tutte le formalità previste dal protocollo emanato dalla divisione calcio a 5, compreso il doppio test sierologico a cui sono state sottoposte ragazze e staff ed in cui tutto il gruppo è risultato negativo, la Vigor Lamezia Women è pronta a scendere in campo per l’esordio stagionale nel campionato nazionale di serie A2.

Le biancoverdi ancora “work in progress”, ed a questo proposito la società intende ringraziare per l’impegno ed il notevole contributo la Worldwide Futsal Project di Stefano Facchini, scenderanno sul parquet del Palasparti domani alle 16 per affrontare una delle favorite, se non la favorita per la vittoria finale. Contro la Femminile Molfetta mister Monti cercherà di tirare fuori il massimo da un gruppo che, seppur incompleto, nelle uscite pre campionato ha fatto vedere di essere molto unito e compatto con tanta voglia di lottare su ogni pallone.

Gli aficionados biancoverdi domenica pomeriggio troveranno una squadra completamente rinnovata; poche le confermate e tante facce nuove che cercano una propria dimensione all’interno della squadra capitanata da Erika Linza.

Il calendario non è stato troppo tenero con le biancoverdi che nelle prime giornate affronteranno squadre che puntano in alto. Non è la prima volta che le lametine alla prima giornata sono chiamate ad un impegno gravoso ma, tradizione vuole che alla fine il piazzamento play-off è stato centrato.

Fare previsioni ora su quale potrà essere il ruolo della Vigor in questo campionato non è facile in quanto, come già detto, si è ancora al lavoro per completare il roster a disposizione di Rino Monti. Ritardo non certo causato da negligenza dei dirigenti lametini ma da una situazione (pandemia) che sta ulteriormente allungando i tempi della burocrazia.

Saranno 90 i posti disponibili al Palasparti per assistere alla gara che avrà inizio alle 16 sotto la direzione di Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria e Francesco Saverio Mancuso di Vibo Valentia con Lucy Molinaro al cronometro.