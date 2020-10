Stefan Spasojevic si accorda con il Basketball Lamezia

Importante colpo di mercato per il Basketball Lamezia, che accoglie l’italo bosniaco Stefan Spasojevic, ala di 2 metri classe 2000 proveniente dal Costa d’Orlando, compagine militante in Serie B.

Dal settore giovanile passano in prima squadra Marco Miscimarra, guardia del 2005, e Francesco Giampà, ala/guardia del 2005 già convocato in nazionale con l’ Under 14.