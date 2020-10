Buona la prima per la Vigor Lamezia Women, Molfetta battuta 3-2 al Palasparti

VIGOR LAMEZIA WOMEN – FEMMINILE MOLFETTA 3-2

Reti: Mezzatesta (M), Praticò (VL), Castro (M), Ierardi (VL), Praticò (VL).

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Linza, Ierardi, Praticò, De Sarro, Fakaros, Aliotta, Arzente, Polizzi, Masaro. Allenatore: Monti

FEMMINILE MOLFETTA: Liuzzo, Castro, Mezzatesta, Pedace, Mangafas, De Marco, Tempesta, Tricarico, Sciannamea, Barile. Allenatore: Iessi

ARBITRI: Alessandro Cartisano di RC e Francesco Saverio Mancuso di VV

Debutto da protagoniste per le giocatrici della Vigor Lamezia Women sul parquet del PalaSparti. Le Biancoverdi, andate sotto nel punteggio 2 volte, sono riuscite a rimontare Molfetta e portare a casa i 3 punti con una prova d’orgoglio, soffrendo e lottando con il cuore su tutti i palloni.

Mister Monti opta per Jammoul tra i pali, Linza, Praticò, De Sarro e Ierardi di movimento. Dall’altra parte Mister Iessi mette in campo Liuzzo in porta, Mezzatesta, Castro, Pedace e Mangafas di movimento. Inizio di partita equilibrato, con le lametine che riescono a rintuzzare le iniziative ospiti che segnano a taccuino il primo squillo al 5’ con Barile che colpisce il palo. Al 9’ ancora Barile protagonista, recupero palla e assist perfetto per Mezzatesta che stoppa ed insacca per il vantaggio ospite. La reazione delle padrone di casa c’è ma Liuzzo salva in più occasioni, e quando sembra spacciata arrivano gli errori clamorosi in ripartenza, Dall’altra parte il Molfetta sfiora il raddoppio ma anche Jammoul è in giornata. Primo tempo chiuso sullo 0-1.

Al rientro in campo ingranano subito le marce alte le vigorine che con Praticò trovano il pareggio nel primo minuto di gioco. La squadra di Monti comincia a crederci e prende coraggio. Aumenta la pressione ed inizia a spingere di più. Arriva però qualche errore gratuito che consente a Castro di riportare nuovamente avanti il Molfetta. Lametine che soffrono ma stringono i denti e chiudono ogni varco alle ospiti e su una ripartenza segnano il 2-2 con Ierardi. A 3’ dalla fine la Vigor usufruisce di un tiro libero con Praticò che colpisce il palo.

L’occasione mancata non scoraggia le padrone di casa e a 1’30” dalla sirena finale una sorprendente e scatenata Praticò, all’esordio in A2, trova l’angolino giusto per infilare con il suo destro la Liuzzo.

Il Molfetta si butta all’assalto ma le vigorine non guardano in faccia nessuno a spazzano tutti i palloni in attesa del fischio finale per alzare le braccia al cielo.

Da segnalare nella Vigor Lamezia l’ingresso in campo dell’italo-brasiliana Barbara Masaro, sbarcata a Lamezia da sole 48 ore che si è ben comportata, nonostante, la poca o quasi nulla conoscenza delle compagne.