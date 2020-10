VIGOR LAMEZIA: Gentile, Miliziano, Vitolo, Voltasio (5’st Torelli), Scopetta, Trentacoste, Foderaro (11’st Gullo), Giacinti, Zuppardo (16’st Dieme), Bettini (9’st Corticchia), Russo (21’st Barrow).

A disp.: Corello, Amendola, Ianni, Ferrara.

All.: Morgia.

PALMESE: Caputo, Tall, Todaro (1’st Politano), Diagne (38’st Zito), Pititto, N’Dione, Barrese, Kebe (29’st Cavallo), Okoye King, Dieme (31’st Malagreca), Mancini (31’pt Mendes).

A disp.: Zoccali, Oliverio, Todaro, Cutrì.

All. Germano (squalificato).

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria (assistenti Celestino e Grimaldi di Reggio Calabria).

RETI: 2’ pt, 30′, 39′ pt Zuppardo, 36’pt Russo, 3’st Foderaro, 33’st Gullo, 48’st Barrow

NOTE: spettatori 500 circa.

Ammoniti: Kebe, N’Dione, Dieme, Barrese, Bettini, Mendes

Angoli: 2-3. Rec: 3’pt, 4’st

Nuova larga vittoria per la Vigor Lamezia che, complice il ritiro ormai ufficiale del Corigliano (Locri oggi vanamente in attesa per 45 minuti, ma gli ospiti non si sono presentati), rimane a 3 punti in classifica superando la giovane Palmese che, fisicità ed atletismo a parte, non ha mai realmente impensierito la formazione per la prima volta in stagione in maglia a strisce verticali bianco e verdi.

La squadra di mister Morgia si conferma all’insegna degli score a numeri larghi, come visto sia in Coppa che in campionato (compresa la sconfitta di 4-1 a Sersale alla prima giornata), mercoledì sarà nuovamente in campo in via Marconi per ospitare la Stilese (oggi battuta 3-1 a domicilio dal Sambiase) per il primo turno infrasettimanale.

PRIMO TEMPO

0′ prima partita con il ritorno del pubblico, sebbene ancora al 15% della capienza totale (560 i tagliandi massimi disponibili, con circa 90 per la Curva Sud a disposizione degli ospiti), con anche apertura delle porte per il Guido D’Ippolito dopo una prima opera di restyling (tinteggiate le inferriate, nuova segnaletica e cartellonistica interna, seggiolini diversi nella tribuna centrale, etc) e mascotte in campo nel prepartita.

La Palmese si presenta con mister Germano in tribuna a guidare i suoi poiché squalificato per difetti di tesseramento, 7 nati dopo il 2000 nei titolari e tutta la panchina millennians (il classe ’99 Politano è il più esperto delle riserve),

2′ cross di Russo dal fondo sul secondo palo, Zuppardo è attento di testa a depositare sotto l’incrocio per il vantaggio dei biancoverdi

10′ Bettini in percussione centrale, perde il tempo per la conclusione ed in scivolata cerca l’assist per Foderaro, la conclusione del numero 7 è direttamente in Curva Nord

23′ punizione defilata di Voltasio che si spegne sull’esterno della rete

27′ Russo guadagna ancora agilmente la linea di fondo, scarico sul dischetto del rigore per Foderaro che da terra alza sopra la traversa

30′ Zuppardo approfitta di un’uscita non perfetta di Caputo che lo libera sulla corsia destra, ritrova il centro dell’area e piazza il pallone tra palo e portiere che era tornato a difesa dello specchio

36′ Russo segna il tris biancoverde agganciando in area, saltando Caputo e piazzando il pallone in rete

39′ scambio sulla destra dopo uno stop non preciso di Foderaro, l’esterno serve sulla corsa Miliziano che dalla linea di fondo rimette al centro dove Zuppardo deve solo poggiare in rete la tripletta personale

SECONDO TEMPO

1′ cross di Bettini, girata al volo di Giacinti ma conclusione centrale

3′ sugli sviluppi del calcio d’angolo Miliziano beffa il difensore diretto e serve Foderaro che si trova libero in area e deve solo mirare battendo per la quinta volta un incolpevole Caputo

20′ Russo ha ancora vita facile sulla corsia di competenza, palla scaricata dietro per Corticchia che conclude centralmente con Caputo che si stende bene e blocca

22′ conclusione poco convinta di Barrese dopo una brutta palla persa in uscita da Torelli

26′ Trentacoste prova un passaggio di testa ravvicinato per Gentile su cui si inserisce Okoye King, il portiere è bravo a chiudere lo specchio in prima battuta, l’attaccante meno calciando fuori dallo specchio il pallone vagante

33′ sesto gol ad opera di Gullo, che concretizza al meglio di destro la sponda di petto di Barrow nell’area piccola

36′ Diame dalla destra crossa per Gullo sul palo opposto, pallone calciato in curva Sud

40′ azione corale che libera sulla sinistra la combinazione tra Gullo e Corticchia, palla al centro per Dieme che in spaccata però non impatta con la giusta forza, Caputo con l’aiuto di un compagno controlla la palla prima che superi la linea di porta

48′ Barrow chiude i conti sul 7-0 concretizzando su Caputo in uscita