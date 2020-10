Vittoria in casa della Stilese per il Sambiase che cambia passo nella ripresa

STILESE: Audino; Papaleo R, Ghergo, Sorgiovanni, De Luca; Iorfida, Nesci, Marulla; Aiello, Martinez, Sorgiovanni.

All. Panerello.

SAMBIASE: Iozzi, Chiodo, D’Angelo, Guadio, Mirabelli, De Nisi, Bernardi, Foderaro, Lazzarini, Umbaca, Flordelmundo.

All. Fanello.

ARBITRO: Riahi di Bergamo (assistenti Trapasso e Mangone di Vibo Valentia).

RETI: 40’pt Flordelmundo, 22’st Marulla, 30’st Gaudio, 35’st Bernardi

Torna con i 3 punti dalla trasferta in casa della Stilese il Sambiase che, chiuso in vantaggio il primo tempo con Flordelmundo, nella ripresa dopo aver rischiato la rimonta (nel giro di pochi minuti pareggio ad opera di Marulla e doppia occasione per Nesci) pesca i gol di pregevole fattura di Gaudio e Bernardi.

Dopo un avvio di gara sotto la pioggia per la prima mezzora, il Sambiase chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Flordelmundo, abile nel indirizzare in porta la sponda di testa di Lazzarini su cross di Bernardi.

In precedenza Bernardi ed Umbaca avevano cercato la via del gol, ma con poca fortuna, mentre i padroni di casa puntavano su ripartenze che non chiamavano però Iozzi a veri interventi nei primi 45 minuti.

Nella ripresa torna in campo più propositiva la Stilese, e dopo una conclusione sopra la traversa dell’attaccante Sorgiovanni (2′), ed un tiro cross di Martinez controllato da Iozzi (12′), il Sambiase deve sostituire per infortunio Flordelmundo con Martino, centrocampista con caratteristiche diverse rispetto all’esterno argentino.

Arriva così al 22′ il pareggio per la Stilese: punizione dalla trequarti calciata in area dove Marulla salta più in alto di tutti e di testa sigla l’1-1.

Il gol galvanizza i padroni di casa, e poco dopo (25′) Nesci sfiora in due occasioni il gol del raddoppio venendo prima murato in angolo dalla difesa di De Nisi e poi fermato dalla traversa sul tentativo di testa successivo.

Sambiase che reagisce con una conclusione debole di Umbaca (29′), ed un minuto dopo ripassa in vantaggio con la prodezza dai 30 metri di Gaudio che trova il sinistro a scendere su cui nulla può il portiere della Stilese.

Carbone (33′) su punizione chiama ad una parata facile Iozzi, Martinez (34′) trova solo l’esterno della rete dopo una palla persa in uscita da Chiodo.

Al 35′ aumenta il vantaggio giallorosso capitan Bernardi che dopo aver saltato un paio di avversari trova la conclusione a giro alla destra del portiere per il 3-1.

Negli ultimi 7 minuti Pesce prende il posto di Umbaca, nel recupero Giampà entra per D’Angelo, e al 47′ Pesce in diagonale chiama Audino a distendersi sulla propria sinistra.

Nel finale c’è tempo per l’esordio in giallorosso di Piemontese, entrato al posto di Lazzarini.