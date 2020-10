Il Basketball Lamezia, per prudenza e rispetto della salute dei propri tesserati, sospende gli allenamenti

Il Basketball Lamezia, nonostante il chiarimento fatto dalla FIP dell’ultimo DPCM , che autorizza lo svolgimento regolare degli allenamenti per tutte le categorie giovanili e solo in forma individuale per il MiniBasket, comunica che, a causa del particolare momento cittadino legato al COVID 19, la società ritiene necessario, per prudenza e rispetto della salute dei propri tesserati, sospendere gli allenamenti.

“Speriamo che la situazione si normalizzi in Città al più presto per poter riprendere normalmente gli allenamenti”, spiega la società gialloblu, che stava allestendo il roster per disputare il campionato di serie C Gold organizzato dal comitato campano.

La Federazione Italiana Pallacanestro aveva oggi chiarito che «sono consentiti gli allenamenti e la regolare disputa di competizioni per le Società partecipanti ai Campionati nazionali (Serie A maschile, Serie A1 femminile, Serie A2 femminile, Supercoppa A2 e B maschile). Ad esito della consultazione del Presidente FIP Giovanni Petrucci con tutti i Presidenti dei Comitati territoriali, la FIP comunica che tutti i campionati regionali senior e giovanili fino all’Under 13 compresa prenderanno regolarmente il via secondo quanto previsto da ogni singolo Comitato. Unica eccezione la Lombardia, per cui vale l’ordinanza regionale n. 620 che vieta, fino al 6 novembre prossimo, le attività di tutte le categorie senior e giovanili maschili e femminili. Tutte le attività di Minibasket potranno proseguire esclusivamente in forma di allenamento individuale».