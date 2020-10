Dopo le due sconfitte a stretto giro tra campionato e Coppa contro Reggiomediterranea e Promosport, continua la serie di vittorie del Sambiase Lamezia 1923 nel campionato d’Eccellenza calabrese. La squadra di mister Fanello, dopo il 3-0 casalingo ai danni del Boca Melito, è tornata vittoriosa anche dalla insidiosa trasferta di domenica contro la Stilese.

Un buon momento di forma quindi per i giallorossi, testimoniato anche dai 3 bei gol segnati a Monasterace (vista l’impraticabilità del terreno di gioco di Stilo), che domani andranno a giocare a Cosenza contro la Morrone, con la quale si è dato vita a un lungo testa a testa nel campionato di Promozione 2018/2019, conclusosi con la vittoria bruzia e la promozione del Sambiase grazie al play-off vinto all’ultimo respiro in campo neutro contro la Stilese.

Per mister Danilo Fanello, allenatore del Sambiase Lamezia 1923, quella di domenica è stata «una vittoria importante su un campo difficile al cospetto di una squadra che prima dell’incontro ci era avanti in classifica di un punto. Abbiamo disputato un buon primo tempo, dove potevamo fare anche qualche gol in più; nella ripresa abbiamo subito un po’ il ritorno della Stilese ma siamo stati bravi a ricompattarci e a trovare, con Gaudio e Bernardi, le reti che ci hanno consentito di raggiungere una meritata vittoria».

Non c’è però tempo per riposarsi, ammette lo stesso trainer giallorosso, visto che domani si torna già in campo: «un’altra trasferta davvero ostica. La Morrone è una squadra che ha un organico importante e completo, con giocatori di categoria e un’idea di gioco ben precisa. Noi dobbiamo prepararci bene, recuperare le energie psicofisiche ed essere pronti a sudare e lottare già da mercoledì. Quest’anno il campionato sarà molto equilibrato e competitivo». Rientreranno dalle relative squalifiche Mascaro e De Fazio, con Verso che sconterà il secondo ed ultimo turno di stop.

Domenica intanto contro la Bovalinese tornerà, seppur in numero ridotto (massimo 132 posti), il pubblico pagante in Tribuna Montesanti. «Il nostro pubblico non ha mai fatto mancare il loro appoggio, e anche in questo periodo in cui non può entrare allo stadio li sentiamo comunque vicini alla squadra. Loro sono il dodicesimo uomo in campo, la marcia in più nei momenti positivi e chi ci ridà la carica nei momenti meno fortunati», sottolinea Fanello, «speriamo che possano tornare presto numerosi, anche perché ciò vorrà dire che la situazione Covid stia migliorando. Noi li attendiamo fiduciosi, nella speranza di poter loro regalare sempre grandi soddisfazioni, perché lo meritano i nostri tifosi, lo merita la società e la squadra stessa».