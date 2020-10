Tra Covid-19 e l’esclusione del Corigliano diventa sempre più un puzzle il calendario di Eccellenza.

Dopo la prima assenza nella gara con la Palmese, e la seconda domenica a Locri, arriva l’esclusione per la squadra del presidente Nucaro: tutte le società che avrebbero dovuto incontrare il Corigliano osserveranno un turno di riposo (22 novembre e 10 marzo per il Sambiase, 24 gennaio per la Vigor Lamezia), mentre le 4 gare precedenti non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa svincolando i calciatori tesserati. Tre punti in meno quindi per Palmese, Vigor Lamezia, Paolana, e solo aleatoria vittoria per 3-0 a tavolino per il Locri.

A causa del Covid-19 si allunga poi la lista di gare che sono state rinviate:

Boca Melito – Morrone all’11 novembre

Reggiomeditteranea – Bovalinese all’11 novembre

Paolana – Gallico Catona al 2 dicembre

Bovalinese – Boca Melito al 2 dicembre

A questo punto Gallico, Paolana e Vigor Lamezia si trovano con 2 sole gare disputate, 6 formazioni con 3, 8 con 4 gare concluse.