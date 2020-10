Botta e risposta tra Sambiase e Morrone a ridosso dell’intervallo, 1-1 finale

MORRONE: Andreoli; De Rose, De Luca, Filippo, D’Acri; Iudicelli (34’ st Nicoletti), Cardamone, Vitale; Azzinnaro, Amendola (22’ st Trombino), Stranges (25’ st Mazzei). A disp.: Farina, Pansera, Barbieri L., Salerno, Barbieri M., Maggi. All.: Infusino

SAMBIASE: Iozzi; Chiodo, Mirabelli, De Nisi, Mascaro (35’ st Flordelmundo); Foderaro, Gaudio, De Fazio; Bernardi, Lazzarini (45’ st Piemontese), Di Maria (20’ st D’Angelo). A disp.: Falsetti, Giampà, Martino, Marrella, Torchia, Pesce. All.: Fanello

ARBITRO: Fede di Rossano (assistenti Celestino e Grimaldi di Reggio Calabria).

RETI: 40’pt Bernardi, 8’st Stranges

NOTE: Ammoniti: Filippo (M), Mascaro (S), Bernardi (S), Iudicelli (M), D’Acri (M). Angoli: 8-7 per la Morrone. Recupero: 2’ pt – 5’ st

Botta e risposta tra Sambiase e Morrone a ridosso dell’intervallo, con l’1-1 finale frutto delle reti di Bernardi per i giallorossi al 40′ del primo tempo, di Stranges all’8′ della ripresa per i padroni di casa.

Privi di Umbaca e Diop, nell’undici scelto da mister Fanello tornano Mascaro (schierato terzino sinistro) e De Fazio (avanzato a metà campo), ed i giallorossi trovano la via delle rete sul finire della prima frazione: schema da calcio piazzato che porta Bernardi al cross, pallone che non viene toccato da De Nisi in area davanti ad Andreoli ma si insacca direttamente alle spalle del portiere.

Nella ripresa parte subito forte la Morrone, con Stranges che trova da fuori area la parabola velenosa che si insacca nell’angolo basso alla destra di Iozzi.

Domenica il Sambiase ospiterà la Bovalinese al “Gianni Renda”, con gli amaranto che hanno visto rinviate le ultime due gare a scopo precauzionale.