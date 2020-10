VIGOR LAMEZIA: Gentile, Miliziano (42’st Barrow), Vitolo, Voltasio, Scoppetta, Trentacoste, Foderaro (9’st Bettini), Giacinti, Zuppardo (17’st Dieme), Corticchia (30’st Torelli), Russo (42’st Franchino).

A disp.: Corallo, Amendola, Ferrara, Gullo.

All.: Morgia.

STILESE: Audino, Sorgiovanni Marco, Ghergo, Marulla A, Nesci, Sorgiovanni Matteo, Papaleo, Fiorenza (1’st De Luca), Martinez, Aiello, Carbone.

A disp.: Garcia Galluccio, Taverniti, Marino, Marulla G, Fraietta, Iorfida, Minici, Romeo.

All. Panarello (squalificato).

ARBITRO: Eboli di Paola (assistenti Sergi e Mazza di Reggio Calabria).

RETI: 19’ pt Trentacoste, 28’pt Foderaro, 29’st Martinez, 33’st Martinez, 40’st Russo

NOTE: spettatori 500 circa. Espulso al 36′ Ghergo per doppia ammonizione

Ammoniti: Aiello, Corticchia, Gentile

Angoli: 11-0. Rec: 6’st

Dopo una serie di gare gestite con facilità, arriva la prima vittoria sudata per la Vigor Lamezia, protagonista contro la Stilese di una gara dai due voli: primo tempo gestito con autorità, e chiuso sul doppio vantaggio; ripresa sottotono, lasciando campo agli avversari che hanno confermato le insidie che il campionato di Eccellenza può presentare, ma anche l’attitudine dei biancoverdi a soffrire i contropiedi avversari. Nei minuti finali arriva il gol vittoria su un rigore contestato, con entrambi i portieri chiamati in causa per evitare di mutare nuovamente il passivo.

Un campanello d’allarme a non abbassare mai la guardia per la compagine di mister Morgia, domenica ora attesa dalla trasferta di Paola.

PRIMO TEMPO

10′ lancio lungo per Foderaro, Audino di testa in uscita anticipa l’attaccante ma sulla palla libera è Zuppardo il più lesto, pallonetto che viene deviato di testa da Ghego prima di finire in rete

13′ cross di Zuppardo per Russo teso ma troppo angolato

18′ Corticchia si mette in proprio al limite dell’area, Audino salva in angolo sul tiro diretto alla sua sinistra

19′ Vigor in vantaggio con Trentacoste che indirizza in porta un pallone arrivato sporco dopo un batti e ribatti in area, il difensore svirgola la sfera che trova una traiettoria beffarda che supera Audino

28′ raddoppio Vigor con Foderaro che in torsione riesce ad indirizzare in rete il cross dalla destra

35′ cross dalla sinistra di Vitolo per Russo, colpo di testa a botta sicura dell’attaccante ma Audino devia in corner

43′ tentativo di Zuppardo dalla linea verticale dell’area piccola, Audino alza sopra la traversa

44′ Russo ci prova dalla distanza, facile parata per il portiere

SECONDO TEMPO

6′ Stilese più propositiva, ma poco attenta a non finire in fuorigioco

27′ i padroni di casa dopo una lunga fase di stanca e di cartellini gialli (ammonito anche mister Morgia) si rifanno sotto nei pressi dell’area avversaria

28′ Russo cerca l’angolo basso alla destra di Audino che si stende bene. Stilese che ribalta subita l’azione con Martinez che brucia Scoppetta e dimezza lo svantaggio superando Gentile in uscita

33′ nuova ripartenza degli ospiti, difesa schierata della Vigor Lamezia che si lascia sorprendere con Martinez che di testa controlla e ha il tempo di indirizzare nuovamente di testa nell’angolo alto alla sinistra di Gentile il gol del pareggio

36′ da una punizione al limite per la Vigor Lamezia nasce un parapiglia, con ammoniti Miliziano e Ghergo (per lui secondo giallo, quindi espulsione), e successivo rigore decretato da Eboli per fallo segnato come in area dall’assistente. Dagli 11 metri Russo spiazza Audino per il nuovo vantaggio Vigor

45′ finale concitato: da un lato Aiello si fa respingere il tentativo a botta sicura da Scoppetta che in scivolata mura la conclusione con la parte posteriore del fianco, nell’altra area Dieme calcia su Audino in uscita da posizione defilata

49′ Bettini si accentra bene ma calcia a lato da fuori area. Capovolgimento di fronte e Gentile di piede deve superarsi sulla conclusione ravvicinata di Marulla