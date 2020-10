Rinviato l’inizio della stagione agonistica per il Basketball Lamezia.

La federazione campana, cui spetta l’organizzazione del girone di C Gold in cui sono iscritte anche le compagini calabrese, ha comunicato ieri la momentanea sospensione delle attività.

«A seguito del susseguirsi di restrizioni causati dall’evolversi del COVID-19 in Campania, il Consiglio Direttivo ha deciso di rinviare l’inizio dei campionati» si spiega nella nota, dando come ipotesi di ripresa dei campionati di categoria maschile C GOLD – C SILVER – D il 30 novembre.