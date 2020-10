Per zona rossa salta la prima trasferta stagionale dell’Ecosistem Lamezia Soccer

“Con riferimento al provvedimento emanato dalla Regione Calabria in data 18 ottobre u.s. con il quale viene disposta la zona rossa, ovvero la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel comune di Casali del Manco, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara di seguito indicata”.

Con questo comunicato pubblicato nella giornata di ieri è stato disposto dalla Divisione Calcio a 5 il rinvio della gara che l’Ecosistem Lameziasoccer avrebbe dovuto giocare domani pomeriggio alle 15 a Casali del Manco per la seconda giornata del campionato di serie B.

Salta dunque la prima trasferta ed il primo derby stagionale per la formazione Orange che si stava preparando al meglio per onorare l’impegno.

Dopo la sfortunata sconfitta di misura all’esordio, in cui la squadra di Bebo Carrozza aveva dovuto fare a meno di 3 elementi ed altri 2 in corso d’opera, nel gruppo c’era e c’è tanta voglia di rifarsi per dimostrare che si è trattato solo di un episodio causato da diverse circostanze, che hanno cambiato le carte in tavola.

In ogni caso il rinvio concede una settimana in più al gruppo per correggere gli errori perché, assenze a parte, c’è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto, soprattutto, nella fase di gestione della gara quando si era avanti di 3 reti.

A parziale giustificazione, c’è da dire che in quel momento in campo c’era una formazione giovanissima e come diceva il mister a fine gara: “I giovani prima costruiscono e poi smontano tutto”.

L’esperienza non si costruisce in un giorno ma, certamente, si acquisisce giorno per giorno insieme al miglioramento della parte tecno-tattica ed all’aiuto dei senatori che rientreranno in squadra già dalla prossima gara.

Prossimo impegno quindi previsto per sabato 31 ottobre quando al Palasparti arriverà il Mascalucia