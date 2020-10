Ufficiale il rinvio della trasferta di domenica a Salerno della Vigor Lamezia Women, valida per la seconda giornata del Girone D di Serie A2.

«Come si evince dal Comunicato Ufficiale n. 90 della Divisione Calcio a 5 pubblicato pochi minuti fa e come anticipato nel nostro precedente comunicato è ufficiale il rinvio della gara casalinga in programma domenica 25 ottobre contro il Lamezia Terme», spiega la società campana, «precisiamo che non vi è nessun caso di positività ma avendo effettuato, oltre al test sierologico (negativo) anche test con tampone, gli esiti dell’esame saranno pronti solo nella prossima settimana».