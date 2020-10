PROMOSPORT: Restina, Villella, Mazzocchi (14’st Gagliardi G), Casella (43’st Ferraiuolo), Porpora (31’st Morabito), De Martino, Corigliano, Scozzafava (29’st Bellia), Percia Montani (6’st Russo), Colosimo, Schirripa.

A disp: Mercuri, Meraglia, Gagliardi M, Serra.

Foto 5 di 7













All. Morelli.

GARIBALDINA: Marchese, Sidoti R, Pascuzzi M, De Cicco, Grandinetti (44’st D’Andrea), Sidoti F, Barletta A (1’st Lanzillotta), Fuoco, Pisani (35’st Talarico), Lepore (42’st Colosimo G), Cittadino (1’st Scalise).

A disp: Colosimo, Colosimo D, Barletta A, Gigliotti.

All. Perrone.

ARBITRO: Russo di Cosenza (assistenti De Bartolo e Di Santo di Cosenza).

RETI: 39’pt Villella, 7’st Colosimo

NOTE: spettatori 90 circa. Ammoniti: Percia Montani, Casella

Angoli: 9-5. Rec: 3’st

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Villaggio Europa riprende la strada della vittoria la Promosport, che batte al Rocco Riga una Garibaldina ordinata ed attenta per gran parte del primo tempo ma poco concreta nella metà campo avversaria.

PRIMO TEMPO

12′ ci prova Corigliano da fuori area, pallone sopra la traversa

21′ Porpora provvidenziale nell’anticipare Pisani che doveva solo poggiare in rete l’assist di Cittadino

30′ Sidoti buca l’intervento di testa in area, Percia Montani non ne approfitta e nel controllo perde il tempo per la conclusione optando per il servizio in favore di Corigliano, diagonale forte ma ampiamente a lato

39′ risultato sbloccato con un destro di Villella che dal limite dell’area trova la deviazione di un difensore che spiazza Marchese con palla a fil di palo

41′ colpo di testa di De Martino su cui Marchese si supera levando la palla da sotto l’incrocio, pallone che rimane libero in area ma Casella calcia alle stelle

44′ tocco di braccio poco dentro l’area da parte di Mario Pascuzzi, rigore che Colosimo tira centrale con Marchese che con una mano respinge

SECONDO TEMPO

3′ Lepore lasciato di calciare dal limite dell’area, pallone che si spegne di poco a lato

7′ Marchese perde palla su pressione di Colosimo che si riscatta così dal rigore sbagliato siglando agilmente il secondo gol per i padroni di casa

12′ Marchese si salva in angolo su una deviazione sfortunata di De Cicco

30′ Colosimo prova di prima intenzione da fuori area, pallone che sibila alla destra del palo difeso da Marchese