Gioca 85 minuti con un uomo in meno e torna da Paola con 1 punto la Vigor Lamezia

Torna da Paola con un solo punto la Vigor Lamezia, che sotto di un uomo dopo il vantaggio nel primo tempo ad opera di Russo, nella ripresa si fa raggiungere da un gol di Lanza.

Alla prima azione di gioco i padroni di casa reclamano un rigore, ma l’arbitro non ne ravvede gli estremi, mentre i biancoverdi (per l’occasione in tenuta nera con inserti con i colori sociali) cercano l’azione manovrata.

Al 12′ prima svolta del match, con Franchino, schierato centrale difensivo, espulso per fallo da ultimo uomo su Perri. A passare in vantaggio però è proprio la Vigor Lamezia, con Foderaro che crossa sul palo lontano su cui è lesto ad inserirsi Russo e siglare di testa l’1-0 per gli ospiti al 17′.

Morgia ridisegna la squadra in un 4-3-2 con Vitolo centrale difensivo e Giacinti esterno di difesa, mentre l’undici di mister Perrotta dimostra di aver accusato il colpo subendo il fraseggio ospite che non riesce però a ripartire pericolosamente.

Nuova mutazione al 26′ con Scoppetta che prende il posto di Foderaro, ma il centrocampista prende posizione in mezzo alla difesa che torna all’originaria linea a 4.

Prima dell’intervallo cambio anche nella Paolana, con Crispino che prende il posto di Perri che aveva chiesto il cambio poco prima, ma fino al 48′ succede poco o nulla.

Nel secondo tempo Mancini (3′) di testa trova l’esterno della rete, Lanza (4′) spreca un buon cross di Crispino, specchio di una Paolana più arrembante.

Morgia corre ai ripari con Torelli per Corticchia, vista la squadra scollegata in mezzo al campo e senza filtro, ma è De Chiara a sprecare una buona occasione dal limite dell’area.

Il primo vero pericolo oltre il gol per Corno arriva così all’8′ con Lanza che di schiena devia sul palo un cross di Voltasio, occasione che sveglia la Vigor, ma Zuppardo poco dopo calcia alle stelle l’assist di Voltasio nell’area piccola.

Paolana che al 14′ non sfrutta un liscio difensivo di Miliziano, ma ristabilisce la parità al 18′ con Lanza che di testa concretizza l’assist da calcio piazzato di Di chiara anticipando Vitolo.

Sulla ripresa del gioco Russo di testa serve sulla corsa Giacinti che cerca il contatto con Corno in uscita, ma per l’arbitro è simulazione del centrocampista ospite.

Al 25′ fuori Voltasio e Miliziano, dentro Amendola e Gullo, per un assetto più offensivo, ma i biancoverdi viaggiano a corrente alternata e producono nell’immediato solo una girata fuori bersaglio di Russo.

Nell’ultimo quarto d’ora la Vigor prosegue la strada dei lanci lunghi, con Dieme che prende il posto di uno stanco Zuppardo, mentre Poltero reclama un calcio di rigore non trovando il colpo di testa su corner disturbato da Giacinti.

Nel recupero Mancini sfiora il palo con Gentile leggermente fuori dai pali nel ritrovare la posizione, e prima del triplice fischio dopo 4 minuti di recupero l’ultimo tentativo è quello di De Marco, sopra la traversa.

PAOLANA: Corno, Tutino (45’st Colombo), Gallo, Cornero, Macagnone (14’st Angotti, 45’st De Marco), Mauro, Lanza, Poltero, Mancini, De Chiara, Perri (37’pt Crispino). All: Perrota

VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo, Miliziano (25’st Gullo), Voltasio (25’st Amendola), Franchino, Trentacoste, Foderaro (26’pt Scoppetta), Giacinti, Zuppardo (34’st Dieme), Corticchia (6’st Torelli), Russo. All: Morgia

ARBITRO: Avolio di Rossano (assistenti Critelli di Catanzaro e Trapasso di Vibo Valentia)