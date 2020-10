Seconda sconfitta stagionale per il Città di Lamezia Terme, contro il Rocca di Neto termina 4-1

Seconda sconfitta stagionale per il Città di Lamezia Terme contro il Rocca di Neto sul campo neutro di Cotronei. L’incontro si chiude con il risultato di 4-1 per i padroni di casa, dimostratisi cinici nelle occasioni avute, ben sfruttate grazie alla grande esperienza che contraddistingue la squadra crotonese.

Il Lamezia Terme perde Baroni per infortunio muscolare nel riscaldamento pre match, con mister Neri costretto quindi ad apportare un cambio di formazione a pochi minuti dall’inizio della partita.

La partita si dimostra subito di alto livello con le due compagini che sembrano studiarsi per i primi 20 minuti. Il Rocca di Neto riesce però a portare con più facilità il suo raggio d’azione nella metà campo avversaria, con la squadra lametina spesso costretta ad inseguire anche se la difesa è sempre ben posizionata e pronta nei contrasti.

Al 21′ apre le marcature Riolo per il Rocca di Neto, abile a conquistare palla sulla trequarti ed a lasciar partire un tiro formidabile dai 25 metri che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Ancora una volta in stagione il Lamezia si trova sotto nel risultato nel primo tempo ma la squadra non si disunisce e riesce al 33′ a trovare il pareggio: azione personale di Luca Russo il quale supera con prestigio il pressing avversario a centrocampo e viene atterrato dalla difesa sul limite sinistro dell’area di rigore, conquistando una punizione battuta dallo stesso numero 11 lametino in modo magistrale, con il pallone che si insacca sotto il sette del palo alla sinistra del portiere.

Tutti si aspettano un secondo tempo combattuto e giocato alla pari dalle due squadre ma la ripresa vede un inizio horror per il Lamezia. Dopo 3 minuti di gioco il Rocca di Neto conquista un calcio d’angolo battuto teso in area e sul quale non riesce ad intervenire il portiere Jallow, finito a contrasto con due uomini, con il pallone spinto in rete da Pugliese. I gialloblu accusano il colpo e dopo sette minuti subiscono il terzo gol su una palla alta giocata in profondità e letta male dal pacchetto difensivo lametino che permette a Pugliese di trovarsi uno contro uno con il portiere e di superarlo con un tiro preciso.

Il Città di Lamezia Terme non riesce a reagire adeguatamente. Al minuto 18 arriva il gol che chiude definitivamente la partita e fissa il risultato sul 4-1: a siglarlo è nuovamente Pugliese, autore di una tripletta, lesto sul secondo palo su una palla respinta dal portiere avversario.

Mister Neri prova a cambiare qualcosa effettuando tutti e 5 i cambi nei successivi 15 minuti, ma la squadra non riesce ad esprimersi ed a creare azioni pericolose e la partita procede fino al 90esimo senza altre particolari occasioni per entrambe le formazioni.

CITTA’ DI LAMEZIA TERME: Jallow, Pilieci (27’st Sorrentino), Morelli, Valente (35’st La Gamba), Toscano, Mano (20’st Talarico), Gigliotti, Fortuna, Varrà (27’st Ehloma), Russo, Scarpino Giuseppe. A disp: Sacco, Scaprino P, Lagani,, Baroni. All: Neri

ROCCA DI NETO: Marra (1’st Pettinato), Marino (1’st Vaccaro), Gaudio (35’st Ruggiero), Novello, Lumare, Mittica, Balsamo, Lombardi, Riolo, Corigliano (7’st Ciampa), Pugliese (25’st Pugliano). A disp: Brasacchio, Policarpio, Dattolo, Candeloro. All: Castagnino

RETI: Riolo (rdn), Russo (cdlt), Pugliese, Pugliese, Pugliese (rdn)

Ammoniti: Pilieci, Toscano (cdlt), Gaudio, Balsamo, Lumare (rdn)

60 spettatori circa