Il Basketball Lamezia sospende gli allenamenti di tutti i propri tesserati in accordo con la Fip

Con il campionato di C Gold rinviato al momento a fine novembre, ed il settore giovanile già bloccato, il Basketball Lamezia comunica che “nel pieno rispetto delle norme del DPCM Governativo, a partire da oggi 28 ottobre, sospende gli allenamenti di tutti i propri tesserati. Tale decisione viene presa in pieno accordo con la FIP, la cui nota Federale meglio specifica l’interpretazione “restrittiva” che viene dato alle norme del DPCM , ed è per noi corretta”.

La società gialloblu rimarca come “altre Federazioni Sportive hanno inteso “aggirare” soprattutto il senso delle norme volute dal Governo, e hanno dato una loro personalissima interpretazione “estensiva” consentendo gli allenamenti alle categorie giovanili fino all’Under 13 .

Tutto ciò crea una frattura nel mondo sportivo, e soprattutto crediamo che tale forzatura sia eticamente insopportabile in un momento difficile come quello che sta vivendo tutta la nostra Nazione”.