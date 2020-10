A Sport e Periferie 2020 Lamezia Terme si candida con l’adeguamento del Palasparti

Nell’ambito dei finanziamenti del bando “Sport e Periferie”, come già annunciato in consiglio comunale con l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, la giunta Mascaro ripropone il progetto di “lavori miglioramento, efficientamento energetico e di messa a norma impianto sportivo Palazzetto dello Sport via Marconi” approvato nel 2016 per il credito sportivo ed aggiornato ora per rientrare nei limiti del nuovo bando.

Il termine per presentare le candidature scadrà infatti domani alle 10, deliberando «di demandare al Dirigente del Settore Tecnico, solo dopo l’avvenuta concessione del finanziamento richiesto per l’intera somma di 700.000 euro, l’adozione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’intervento di cui in oggetto e ogni altro atto necessario ad assicurare l’implementazione delle procedure in esame».