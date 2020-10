Trasferimento dal Sambiase al Rende per Marco Foderaro

Con il campionato di Eccellenza fermo almeno fino al 24 novembre, nell’ultimo giorno utile di mercato c’è un movimento in uscita per il Sambiase.

Lascia la compagine giallorossa l’esperto centrocampista Marco Foderaro, che approda in serie D al Rende.

Il mese di stop per le attività agonistiche non riguarda infatti il massimo torneo dilettantistico interregionale, mentre se il prossimo mese si tornerà in campo lo si farà con già alle porte la successiva finestra di calciomercato, prevista dall’1 al 30 dicembre.