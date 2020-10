Salta un’altra gara per la Vigor Lamezia Women, continua il calendario spezzatino per la gestione Covid

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 90 del 23 ottobre, preso atto della positività accertata di un componente del gruppo squadra della Società Team Scaletta, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile di seguito elencata: Vigor Lamezia Women – Team Scaletta.

Altra domenica di riposo quindi per le ragazze biancoverdi che all’orizzonte vedono addensarsi nubi anche per la prossima partita. Oltre alla gara della Vigor Lamezia Women altre 3 gare in programma sono state rinviate per lo stesso motivo. Una di queste riguarda il prossimo avversario delle biancoverdi domenica 8 novembre, cioè la Sangiovannese che ancora non ha disputato nessuna partita di campionato, così come il Taranto che a sua volta si è visto rinviare la gara che doveva giocare con l’Irpinia. È plausibile quindi che anche questa gara sia rinviata a data da destinarsi.

Dopo la bella partenza con la vittoria contro la corazzata Molfetta la squadra del presidente Mazzocca vede raffreddarsi la carica di entusiasmo e voglia di confermarsi contro altre avversarie che questa aveva prodotto. Sarà compito della società e di mister Monti mantenere alto il livello di concentrazione in attesa di un possibile ritorno in campo che potrebbe essere ancora al Palasparti domenica 15 novembre contro il Città di Taranto.

Per ora si resta alla finestra a vedere cosa succede sugli altri, pochi, campi in cui si gioca.