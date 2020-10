L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 95 Simone Fioretti.

Proveniente dal Rotonda in Serie D, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli in B e ex capitano della primavera del Lanciano (Serie B), ha vestito inoltre le maglie di Vigor Lamezia, Campobasso, Olympia Agnonese, Igea Virtus, Cittanovese, Castrovillari e Palmese.