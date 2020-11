Gigi Fazio nuovo presidente del Sambiase

Avvicendamento al vertice dell’organigramma societario per il Sambiase Lamezia 1923.

Il vulcanico presidente Francesco Putrino, memoria storica della società giallorossa ha deciso, per alcuni sopraggiunti problemi di salute, di cedere il timone della squadra sambiasina.

A raccogliere idealmente l’eredità lasciata da Putrino è l’imprenditore Gigi Fazio, amministratore regionale del Cash & Carry Elefante, che diviene dunque il nuovo presidente del Sambiase Lamezia 1923.

Accanto al presidente Fazio, nel solco della continuità aziendale e societaria giallorossa, vi saranno, sempre come main-sponsor, i fratelli Tonino e Pino Trichilo e Agostino Palmieri, titolari di due delle più importanti aziende della città e da sempre innamorati del Sambiase. In appoggio al nucleo dei main-sponsor figurano altri imprenditori che hanno nel cuore Sambiase e i colori giallorossi, come: Francesco Mastroianni, Emanuele Stella e la new-entry Antonio Carchedi.

Il nuovo presidente Fazio ha subito voluto ringraziare il presidente uscente Putrino, oltre agli altri componenti societari, per la fiducia e la responsabilità accordatagli. «L’aspirazione più grande – ha dichiarato il neo presidente Fazio – condivisa da tutta la società, è quella di riportare ai nostri tifosi, in un momento particolarmente difficile, quell’entusiasmo e quell’amore che solo i colori giallorossi hanno saputo risvegliare in grandi e piccini, accomunati da un unico grande amore. Nostro massimo obiettivo è vedere, ancora una volta, sul viso dei più piccoli l’orgoglio di indossare la sciarpa e la maglia con il simbolo delle Due Torri».

A dare il benvenuto al nuovo presidente è stato proprio Pino Trichilo: «il presidente Fazio è una persona che ha saputo subito conquistare la nostra fiducia e alla quale con piacere affidiamo la conduzione del sodalizio giallorosso. All’entusiasmo delle novità societarie, noi affiancheremo l’esempio della tradizione del popolo giallorosso che, a prescindere dalla categoria che ne ha costituito il palcoscenico, si è fatto onore in tutte le piazze in cui si è confrontato».

Un saluto e un augurio sono arrivati anche dall’uscente presidente Putrino, il quale ha ribadito comunque la sua vicinanza alle vicende del Sambiase Lamezia: «porgo i migliori auguri al neo presidente Fazio e a tutta la famiglia giallorossa. Il calcio passionale e romantico d’un tempo non esiste più, ma l’essenza stessa del gioco resta comunque sempre bella! Spetta a noi saper trovare, nonostante burocrazia e difficoltà, nuovamente la bellezza e la felicità propria del calcio».

Accoglienza e calore al nuovo presidente giungono anche da parte dei tifosi e degli ultras sambiasini, i quali hanno vissuto questo movimento dell’asset societario con il grande amore e la dinamica partecipazione che li ha sempre contraddistinti.