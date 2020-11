Anche la Vigor Lamezia in campo contro il Covid-19

Con il campionato di Eccellenza ed il settore giovanili fermi almeno fino al termine di novembre, la Vigor Lamezia lancia la campagna di sensibilizzazione alle più importanti norme di prevenzione contro il Covid19.

L’obiettivo è quello di diffondere un messaggio di responsabilità collettiva. Un invito a rispettare poche e semplici pratiche per evitare la diffusione del contagio. La Vigor Lamezia ha deciso di giocare una partita all’insegna della lotta alla pandemia, la partita più importante dell’intera stagione.

A realizzare l’assist di lotta al coronavirus è il capitano biancoverde Giovanni Foderaro, testimonial a supporto del primo spot della campagna di sensibilizzazione: “la partita contro il Covid la vinceremo insieme. Utilizziamo sempre la mascherina”.

“Vigor Lamezia per il sociale” è una delle iniziative che l’area comunicazione ha sviluppato. Nei giorni scorsi ha preso il via il format “Vigor Lamezia We are”, che attraverso brevi interviste, offre l’occasione a tutti gli appassionati vigorini, di rimanere in contatto con i protagonisti in campo della nuova avventura biancoverde. Seguiranno diverse iniziative mirate a coinvolgere il più possibile tutti i followers che attraverso i canali social ufficiali, dimostrano quotidianamente la loro vicinanza e la grande passione, condividendo e commentando tutte le news e le novità.

Domenica un’altra iniziativa dal titolo: “Crea il tuo striscione”. Un contest che premierà lo slogan più originale sulla Vigor Lamezia. Il vincitore si aggiudicherà un gadget esclusivo e la realizzazione dello striscione che sarà esposto nella Casa Vigor Lamezia.