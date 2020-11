Rinviata anche la trasferta in casa del Real Augusta per Covid, l’Ecosistem Lameziasoccer prepara il derby di sabato prossimo

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. Real Augusta pervenuta il 5 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B.

Con questo nuovo comunicato la Divisione Calcio a 5 ha disposto il rinvio della gara che l’Ecosistem Lameziasoccer avrebbe dovuto giocare nel pomeriggio di oggi alle 16 al Palajonio di Augusta per la quarta giornata del campionato di serie B. Insieme alla gara dell’Ecosistem, altre 2 contese sono state rinviate a data da destinarsi, in totale sono 7, e quindi il campionato va avanti a singhiozzo in attesa di una normalizzazione della stagione che dipenderà dalla curva dei contagi.

Formazione orange che comunque non resterà con le mani in mano in quanto mister Carrozza ha previsto un programma di allenamenti specifici, a partire da oggi, per mantenere alta la concentrazione ed il buon stato di forma messo in mostra nella gara di sabato scorso contro il Mascalucia.

Prossimo impegno quindi previsto per sabato 14 novembre quando al Palasparti andrà in scena il derby contro il Catanzaro degli ex Iozzino e Monterosso.