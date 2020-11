Terza gara rinviata per la Vigor Lamezia Women, possibile ritorno in campo il 15 novembre contro il Città di Taranto

Non si fermano i Campionati Nazionali di Futsal, ma si va avanti a macchia di leopardo. Anche questa settimana diverse le gare rinviate a data da destinarsi. Tra queste anche il derby che la Vigor Lamezia Women avrebbe dovuto giocare domani pomeriggio a San Giovanni in Fiore.

In totale sono 11 le gare rinviate nel girone D, e di queste ben 3 riguardano la formazione biancoverde (Salernitana, Scaletta, Sangiovannese) che sarà così costretta ad un tour de force quando la situazione tornerà alla normalità.

Domenica di riposo quindi per le ragazze biancoverdi che ora sperano di poter giocare la prossima gara prevista per domenica prossima al Palasparti. Possibile ritorno in campo quindi il 15 novembre contro il Città di Taranto.