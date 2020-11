Per lo spot della Vigor Lamezia sull’uso delle mascherine eco anche da Rai Sport e Gianluca Di Marzio

Successo in rete e sui media nazionali per lo spot sociale, di sensibilizzazione all’utilizzo della mascherina, della Vigor Lamezia. Il video, realizzato dall’area comunicazione della società lametina, ha aperto la campagna Vigor Lamezia per il sociale che proseguirà nei prossimi giorni con nuovi video incentrati sui comportamenti responsabili per il contenimento dei contagi.

Lo spot è stato trasmesso da Rai Sport ed è diventato virale con migliaia di condivisioni in poche ore, da parte di tifosi e addetti ai lavori tra i quali il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio che lo ha pubblicato sulla sua pagina facebook dove in poche ore ha registrato più di 50.000 visualizzazioni.

«Sono i piccoli gesti che fanno la differenza- ha dichiarato il Presidente della Vigor Lamezia Felice Saladini – grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando a diffondere questo messaggio di responsabilità sociale».