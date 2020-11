Pari ed emozioni tra Vigor Lamezia Women e Città di Taranto

VIGOR LAMEZIA WOMEN – CITTA’ DI TARANTO 4-4

Reti: 1T 00’09” Ierardi 02’50” Praticò 03’18” Losurdo 2T 08’54” Linza 12’11” Giliberto 16’28” Calendi 18’55” Giliberto 19’04” De Sarro

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Linza, Ierardi, Praticò, De Sarro, Fakaros, Aliotta, Arzente, Polizzi, Masaro. Allenatore: Monti

CITTA’ DI TARANTO: Cordaro, Sommese, Giliberto, Losurdo, Convertino, Buccoliero, Nasso, Cacciapaglia, Calendi, Schiavoni. Allenatore: Liotino

Arbitri: Losacco Giovanni di Bari e Domenico De Candia di Molfetta. Cronometrista: Cefalà Gennaro

Pirotecnico finale al Palasparti tra Vigor Lamezia e Taranto dopo che le padrone di casa avevano dominato con un doppio vantaggio conquistato ad inizio del primo e secondo tempo. Alla fine la divisione della posta in palio scontenta sia le biancoverdi che avevano la partita in mano per larga parte della contesa, che le ospiti essendo riuscite a ribaltare il punteggio ed a loro volta assaporavano la vittoria a poco più di un minuto alla fine.

Mister Monti opta per Jammoul tra i pali, Linza, Praticò, De Sarro e Irardi di movimento. Dall’altra parte Mister Liotino mette in campo Cordaro in porta, Sommese, Giliberto, Losurdo e Convertino di movimento. Inizio di partita al fulmicotone per la Vigor che al primo pallone giocato si trova già in vantaggio con una conclusione di Ierardi che sorprende Cordaro. Sono passati appena 9 secondi è la partita si mette in discesa per la squadra di Monti che addirittura due minuti e quarantuno secondi dopo raddoppia con un gran diagonale di Praticò dopo essersi liberata dalla marcatura avversaria.

La partita è piacevole con occasioni che fioccano. Il Taranto reagisce al doppio svantaggio e dopo meno di un minuto accorcia le distanze. Azione insistita di Losurdo a centrocampo, si libera delle avversarie ed apre a destra per Sommese che gli restituisce palla sul palo opposto e fulmina Jammoul in uscita. Con il minimo vantaggio si va avanti fino al termine del primo tempo non senza emozioni reciproche.

Nel secondo tempo il leit motiv della gara non cambia con la Vigor che a metà tempo addirittura porta a 3 le marcature con il Capitano Linza. Sulla battuta di un fallo laterale il capitano biancoverde riceve all’altezza del tiro libero e di prima intenzione indovina l’angolino giusto. La partita sembra in ghiaccio per la squadra di Monti che però lascia troppo spazio alle avversarie. Ne approfitta al Calendi che in mezzo a tre fa filtrare un pallone che supera Jammoul e Giliberto deve spingere solo in rete. Quattro minuti dopo ancora Calendi protagonista con un tiro non irresistibile che passa tra le gambe di un’avversaria e trae in inganno Jammoul per la rete del pareggio. Nel frattempo la Vigor si era vista annullata una rete di De Sarro, che su rilancio del portiere sfiorava quel tanto che bastava per mettere out la Cordaro.

Ad un munito e cinque dalla fine la doccia fredda per le biancoverdi. Giliberto porta avanti il Taranto centrando l’angolino basso alla destra dell’estremo lametino. C’è time-out: Monti pensa al quinto di movimento ma una disattenzione non dà spazio e tempo per tentare. Si riprende ed in 9secondi ancora De Sarro evita la beffa. Conclusione di Ieradi da posizione defilata, Cordaro in uscita tocca e devia, arriva sul secondo palo in scivolata De Sarro che anticipa tutti per il tap-in decisivo che riporta in parità le due squadre.