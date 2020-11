Nel giorno della scomparsa il ricordo della figura di Mario Barberio

Nel giorno della scomparsa ricorda la figura di Mario Barberio l’asd Pattinaggio Lamezia, reputando che «con la scomparsa del Prof Barberio sarebbe riduttivo dire che se ne va un pezzo del pattinaggio artistico calabrese. Se ne va la persona straordinaria che ha portato per la prima volta il pattinaggio artistico a Lamezia Terme. Se ne va la persona che ci ha fatto innamorare di questo sport meraviglioso, di quegli stivaletti bianchi che, una volta indossati, ci permettono di danzare con un’eleganza indiscussa».

La società sportiva rimarca come «se ne va soprattutto la persona che ci ha insegnato i valori belli dello sport, l’onestà, il rispetto, lo spirito di appartenenza, l’impegno ed il sacrificio. Questi valori sono il tesoro più grande che ci hai lasciato e che ogni giorno proviamo a trasmettere ai nostri atleti. Eri il nostro presidente onorario e lo resterai per sempre».

Lo ricorda anche un gruppo di ex alluni, descrivendolo come «grecista, latinista, appassionato di letteratura, riusciva a catturare la mente e l’animo dei suoi alunni. Una personalità forte, autorevole, ma nello stesso tempo dolce e carismatica, ha comunicato l’amore per la cultura, la bellezza e il rigore morale, testimoniata dalla sua vita interamente dedicata alla sua amatissima famiglia e alla Scuola. Un ricordo doveroso e affettuoso verso una splendida persona che ci ha regalato e fatto conoscere un mondo splendido, il mondo della cultura. Ai figli, Teresa, Raffaele e Giancarla va il nostro commosso abbraccio».