Anche Giovanna Gallo, presidente Asd Roller Club, ricorda Mario Barberio: «ci sono uomini capaci di guardare avanti, di mettere in atto spinte innovative e – caratteristica fondamentale per chi ama e pratica lo sport – di fare squadra per raggiungere degli obiettivi, passo dopo passo. Mario Barberio era ed è uno di questi».

Si ricorda essere stato «apripista del pattinaggio a Lamezia, promotore negli anni ’80 di una realtà associazionistica che ha formato tanti atleti che si sono distinti a livello nazionale ed anche internazionale. Grazie al professore Barberio, Lamezia è stata una delle prime città calabresi a dare una forma organizzata a questa disciplina sportiva, investendo sulla formazione dei giovani e valorizzando talenti e capacità. Io ho avuto l’onore per quasi un ventennio di affiancarlo nel percorso da lui avviato, apprendendo da lui quella passione sportiva che è anzitutto sinonimo di valori, di preparazione, di sana competizione e rispetto dalle regole. L’esperienza di quegli anni mi ha portato a fondare, ormai quindici anni fa, la ASD Roller Club che, oltre alla sezione lametina, da qualche anno ha dato vita a una sezione di pattinaggio artistico a Vibo Valentia».