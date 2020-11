Dopo Julia Ferreira, il cui transfert è arrivato lunedì, ecco un ulteriore rinforzo di categoria per Mister Monti.

Per la Vigor Lamezia Women ha firmato infatti anche Rocio Sevilla Rodrigo, classe 1989, giocatrice madrilena con una carriera sportiva importante iniziata in Spagna al Pinto, passando nella seconda divisione al Puertollano per finire alla società Mostoles con cui ha conquistato la Supercoppa e, infine, all’Atletico Madrid dove ha vinto 2 scudetti, 3 coppe di Spagna e 3 supercoppe di Spagna. Rocio Sevilla Rodrigo è stata campionessa di Spagna ottenendo 10 titoli con la selezione di Madrid. Dalla stagione 2016/17 si è trasferita in Italia vestendo le maglie di Breganze, Falconara e Noci.

«Inizia una nuova esperienza della mia vita e, quindi, una nuova sfida. E’ anche vero che l’anno si sta rivelando duro sotto tutti gli aspetti, ma arrivo nella mia nuova casa con grande entusiasmo e voglia», spiega la nuova giocatrice biancoverde, «quello che vi posso assicurare è tanto lavoro e spero di poter contribuire in tutto e per tutto per il raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati dalla Società e per far divertire tutti i tifosi di Lamezia insieme alle mie compagne».