IRPINIA FUTSAL – VIGOR LAMEZIA WOMEN 2-2

Reti: 1T08’19” Linza 11’30” Braccia 19’12” Praticò 2T 00’32 De Sarro (Aut)

IRPINIA: Macchia, Orlando, Pugliese, Romano, Pisani, D’Urso, L. Russo, Cetrullo, Braccia, M. Russo, Del Gaizo, Centrella. Allenatore Battistoni

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Linza, Ferreira, Praticò, De Sarro, Fakaros, Ierardi, Aliotta, Arzente, Perri, Masaro. Allenatore: Monti

Arbitri: Manuel Tracciani di Napoli e Michelangelo Arminio di Nola. Cronometrista: Elio Simone di Napoli

Torna con un solo punto in tasca la Vigor Lamezia Women dalla prima trasferta della stagione disputata sul campo dell’Irpinia e valida come recupero della sesta giornata di campionato.

La formazione di mister Monti poteva fare sicuramente di più per le tante occasioni avute, specialmente nel secondo tempo, ma che non ha saputo sfruttare a dovere.

Le biancoverdi sono state poco ciniche sotto porta e nel momento di chiudere la gara qualche errore di troppo ha condizionato il risultato.

Sicuramente anche le padrone di casa hanno avuto le loro belle occasioni, Jammoul da una parte e, soprattutto, Macchia dall’altra sono state autentiche protagoniste, ma nel complesso sulla bilancia sono molte di più quelle delle biancoverdi che dopo un primo tempo vis a vis hanno letteralmente dominato la ripresa.

Mister Monti ha dovuto fare a meno della Masaro, infortunatasi ad inizio settimana e non ancora in grado di scendere in campo, ed ha schierato il quintetto con Jammoul in porta, Linza, De Sarro, Praticò e Ferreira di movimento. Per quest’ultima si è trattato della gara d’esordio dopo la lunga attesa per il transfert. Dall’altra parte le padrone di casa si sono presentate con Macchia in porta con Orlando, Pugliese, Romano e Pisani di movimento.

Gara aperta con le difese non impeccabili chiamate agli straordinari, e portieri subito sollecitati a rispondere con la massima attenzione.

L’equilibrio va avanti fino a che il capitano Linza (08’19”) non mette a segno un tap-in su una botta scagliata dalla Praticò dopo un coast to coast e respinta corta dalla Macchia. Qualche minuto più tardi la difesa lametina si lascia sorprendere da un giropalla perfetto delle padrone di casa con Traccia liberissima di appoggiare il pallone in rete.

Quando si sta per chiudere il tempo, si invertono le parti nelle biancoverdi, ed ecco la zampata della diciottenne Praticò, bravissima a sfruttare l’assist dalla destra della Linza ed in scivolata impattare la palla e superare Macchia. Terzo cartellino timbrato per lei in altrettante partite e quattro reti in totale.

Il ritorno in campo è traumatico per la Vigor. Battistoni schiera subito il quinto di movimento ed in pochi secondi raggiunge la parità. Sul giropalla delle padrone di casa De Sarro ci mette il piede e devia il pallone nella propria porta. Tutto da rifare!

Da questo momento però le lametine salgono in cattedra e dominano tutta la seconda metà della gara. Le occasioni fioccano con la Macchia autentica protagonista dell’incontro mentre, la dirimpettaia, si gode lo spettacolo. Ci provano tutte a superare l’estremo avversario ma, niente da fare anche con transizioni in superiorità numerica. Troppi errori e fianco scoperto con qualche occasione nel finale concessa alla padrone di casa che riprovano anche il quinto uomo. Anche in questa circostanza non si approfitta di un errore al cambio delle irpine che lasciano la porta sguarnita con possesso palla delle biancoverdi e la gara si chiude in parità.