Nuovo movimento in uscita per la Vigor Lamezia, saluta Torelli

La Vigor Lamezia comunica che è stato perfezionato il trasferimento del centrocampista Francesco Torelli alla S.S.D. Sasso Marconi a.r.l. che milita nel campionato di serie D, girone D.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato di Eccellenza, probabile che date le attuali restrizioni gli allenamenti non riprendano prima di gennaio, con così riavvio della stagione dal mese dopo, ma tutte le ipotesi rimangono variabili in base alla curva del contagio.