Si conclude con un pareggio la complessa trasferta in casa del Rionero per la Vigor Lamezia Women

RIONERO – VIGOR LAMEZIA WOMEN 2-2

Reti: 1T 17’ 31’ Huchitu (rig.) 2T 02′ 30 Ferreira 06’07” Huchitu 19’58” Masaro

RIONERO: Saraceno, Monaco, Carlucci, Huchitu, Laluce, Castrovilli, Crocco, Cerone, Musumeci, Borraccino. Allenatore: Portovenero

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Linza, Ferreira, Praticò, Ierardi, Fakaros, De Sarro, Aliotta, Sevilla, Masaro. Allenatore: Monti

Arbitri: Simone Elio di Napoli e Pasquale Crocifoglio di Napoli

Cronometrista: Giovanni Beneduce di Nola

Chiude il trittico di gare esterne con un pareggio la Vigor Lamezia Women che impatta sul campo del Rionero. Dopo Ariano Irpino un altro 2-2 per le ragazze biancoverdi che, così come in precedenza, potevano e dovevano fare di più ma, a differenza dell’altro pareggio, questa volta ci si sono messi in mezzo i direttori di gara, precipitosi nell’espellere prima Linza e poi Ferreira, finendo per far innervosire tutto e tutti.

Due decisioni che hanno penalizzato il team guidato da Rino Monti che a quel punto ha dovuto fare di necessità virtù riuscendo comunque a strappare il pareggio sul filo di lana.

Dall’altra parte c’era una signora squadra, e se le lametine non avessero stretto i denti (encomiabile Masaro non ancora a posto con la caviglia ma stoicamente in campo a quel punto) le conseguenze potevano essere peggiori, dato anche il campo con dimensioni minori su cui le padrone di casa hanno avuto maggiore agio nel gestire la contesa.

Primo tempo sul filo dell’equilibrio fino al 17’31” quando l’arbitro decreta un tiro di rigore per le padrone di casa con espulsione del capitano Linza. Huchitu trasforma e gara in salita per le biancoverdi. Nella ripresa sembrano più decise le lametine a rimettersi in carreggiata ed in particolare Ferreira che insiste su tutti mi palloni e con la sua pressione induce all’errore il portiere avversario e lo trafigge.

Dopo quattro minuti la Vigor però spreca tutto lasciando sul lato debole tutta sola la Huchito che non ha nessuna difficoltà a spingere in rete il pallone. Poco dopo la seconda espulsione che complica le cose. Monti è costretto a mandare in campo Barbara Masaro che sarà l’eroina della serata. Inizia a capofitto il pressing delle lametine e Monti decide di utilizzare il quinto uomo con una formazione inedita e mai provata prima. Si deve fare di necessità virtù e le biancoverdi sfiorano il pareggio con tre occasioni davanti alla porta. A due secondi dal termine però Masaro trova la stoccata giusta.