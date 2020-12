Dopo più di un mese si riaprono le porte del PalaSparti per la Vigor Lamezia Women che, dopo 3 gare consecutive esterne, torna sul parquet di casa.

Sarà anche la prima stagionale infrasettimanale per la squadra di Monti che sarà impegnata a recuperare la gara del 1 novembre scorso ospitando il Team Scaletta.

L’avversario delle lametine ha avuto diversi problemi con il covid, ma finalmente ha superato la fase critica ed ha ripreso disputando già 2 gare.

La Vigor arriva dal pareggio strappato con le unghie sul campo del Rionero, squadra che si è dimostrata molto tosta e ben organizzata. Penalizzata dall’espulsione di due elementi importanti come Linza e Ferreira le biancoverdi hanno, giocoforza, ritrovato in campo Barbara Masaro che alla fine è stata l’eroina della gara segnando il gol del pareggio a due secondi dal termine.

Non doveva essere della gara in quanto ancora in fase di recupero dell’infortunio alla caviglia ma, vista l’emergenza scaturita sul campo, ha rischiato e dato il suo grosso contributo alla causa. Ripagata con un gol che vale molto per classifica e morale.

«Per me è stato indimenticabile. Sentivo molta ansia quando il mister mi ha chiamato ma, ero convinta che lui aveva fiducia a me ed anche io dovevo averla», spiega la giocatrice, «sono entrata con un unico pensiero in testa, mi sono auto-costretta a dimenticare il dolore e la paura. Quando ho fatto il gol mi sono riempita di allegria. Ora mi sento fiduciosa di poter aiutare di più la squadra e fare quello che mister Rino Monti mi chiede in ogni allenamento».

Un episodio che aiuta tantissimo nel recupero, perché da una spinta in più: «Sicuramente non sono totalmente in forma visto che sono ferma da quasi tre settimane, però sono convinta che posso aiutare la mia squadra e che in poco tempo sarò al 100%. La caviglia va molto meglio, non è ancora a posto ma posso farcela».

Mister Monti per la gara contro il Team Scaletta ha convocato tutte le forze a disposizione, considerando le assenze delle squalificate: portieri Jammoul e Fakaros con Sevilla, De Sarro, Praticò, Aliotta, Ierardi, Masaro, Arzente e Perri di movimento.

La direzione della gara in programma al PalaSparti alle 18,30 è stata affidata a Giuseppe Cundò di Soverato e Antonio Mandaradoni di Vibo Valentia con Cronometrista Gennaro Cafalà.