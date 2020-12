VIGOR LAMEZIA WOMEN – TEAM SCALETTA 7-1

Reti: 1T 13’ 59’ Praticò 19’52” Aliotta 2T 03’16” Praticò 07’31” Sevilla 08’27” De Sarro 12’42” Praticò 13’29” Corrao 18’45” Aliotta

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Ferreira, Praticò, Ierardi, Fakaros, De Sarro, Aliotta, Sevilla, Masaro. Allenatore: Monti

TWAM SCALETTA: Arrigo, Pensabene, Corrao, Primavera, Luttino, Rizzo, La Falce, Autamo, Cusumano, Cucinotta, Segreto, Fedele. Allenatore: Cernuto

Arbitri: Giuseppe Cundò di Soverato e Antonio Mandaradoni di Vibo Valentia

Cronometrista: Gennaro Cefalà

Come da pronostico la Vigor Lamezia Women incassa i 3 punti nella gara di recupero casalinga con il Team Scaletta delle ex Primavera e Corrao.

Nonostante le assenze per squalifica di Linza e Ferreira la formazione biancoverde domina per tutta la gara e cerca continuamente la via del gol. L’inizio però non è stato dei migliori: troppa foga per raggiungere subito il traguardo ed errori che graziano le avversarie.

Ci voglio così 14 minuti per vedere il primo gol delle vigorine, messo a segno dalla baby bomber Silvia Praticò. Nonostante il vantaggio si continua però a trovare difficoltà a chiudere le giocate e solo a pochi secondi dalla fine Aliotta raddoppia.

Nella ripresa le ragazze di Monti sembrano più tranquille, meno precipitose e precise così diventa ancor più un monologo che consente di mettere a segno altre 5 reti: Praticò chiude con una tripletta, la prima della stagione, Aliotta mette a segno la prima doppietta e non mancano i gol di De Sarro e Sevilla. Nel mezzo la rete della bandiera delle ospiti segnata dalla ex Corrao.

Tre punti nel carniere e testa alla supersfida di domenica contro il Bitonto.