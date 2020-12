Il presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Saverio Mirarchi, ospite alla trasmissione Pianeta Dilettanti ribadisce l’eventuale road map per il calcio calabrese in vista del nuovo anno.

Covid permettendo, i campionati di Eccellenza e Promozione dovrebbero riprendere il 7 febbraio con gli allenamenti al via dalla seconda metà di gennaio, con ipotesi di qualche turno infrasettimanale in più ed anche il prolungamento fino ad inizio luglio per finire la stagione.

I piani cambierebbero se si andasse incontro ad una ripresa dopo marzo, con solo in ultima ratio far disputare solamente il girone di andata e rivedere la formula del post season.

Essendo già deciso dalla Lnd che non sarà disputata la fase interregionale, il vincitore dei play off di Eccellenza parteciperà ad una speciale graduatoria per i 7 posti aggiuntivi verso la serie D, in cui dovrebbe così trovar posto anche chi alzerà la Coppa Italia regionale.

Oltre al lato sanitario, la pandemia ha avuto un forte impatto anche su quello economico, da verificare come influirà sul nuovo format a 18 di Eccellenza, con ripercussioni anche a cascata sui livelli inferiori e quelli giovanili.