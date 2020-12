Nuovo palasport, affidamenti a tecnici comunali per il completamento interno

Come se fosse una serie tv, nuova puntata per “il nuovo palasport di via del Progresso”. Se nell’episodio precedente si era avuta l’ennesima proroga della consegna del completamento dei lavori appaltati alla ditta Ferraro, fissata ora al 5 febbraio, oggi in onda va la necessità di sostituire il geometra Nicola Mazzoca, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori, perché collocato a riposo.

Inoltre altra necessità è quella dell’affidamento e esecuzione della pavimentazione del campo di gioco in parquet, ed alla fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature attraverso somme già previste ed inserire nel quadro economico di progetto generale tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.

Viene così determinato di nominare tra i tecnici comunali:

ingegnere Antonio Califano – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori, in sostituzione del geom. Nicola Mazzocca, e progettista e direttore dei lavori di esecuzione della pavimentazione del campo di gioco in parquet e direttore esecuzione contratto di posa in opera di arredi e attrezzature;

l’architetto Vincenzo Lucia – Collaboratore al Responsabile Unico del Procedimento ing. Giuseppe Rigoli per l’esecuzione della pavimentazione del campo di gioco in parquet e posa in opera di arredi e attrezzature;

Nel frattempo bisognerà sempre avere delucidazioni sulla situazione dei contratti istituzionali di sviluppo, cui era legato l’aspetto della viabilità necessaria alla struttura, e le linee di indirizzo per la gestione della stessa.