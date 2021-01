Ipotesi di prossimo avvio di stagione per il Basketball Lamezia

La Federazione Italiana Pallacanestro, nell’imminenza della scadenza dei provvedimenti legislativi assunti per il contenimento della pandemia nel periodo delle festività (l’attuale decreto ha come termine il 15 gennaio), comunica oggi di aver inviato al CONI la lista aggiornata delle categorie di preminente interesse nazionale che include anche la Serie C Gold e Silver, la Serie B femminile e tutta l’attività giovanile che prevede una fase finale nazionale.

In caso di parere favorevole, potrebbe così prendere il via anche la stagione del Basketball Lamezia, inserito nel girone organizzato dalla federazione campana in C Gold.

Di contro bisognerà attendere le indicazioni nazionali sulla presenza o meno di pubblico, con improbabile al momento forme di porte aperte se non con forti limitazioni, e per quanto riguarda l’ambito locale anche gli atti amministrativi da parte del Comune in merito agli impianti sportivi, essendo le gestioni in scadenza a fine gennaio.