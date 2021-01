Vittoria tonda al rientro dallo stop natalizio per la Vigor Lamezia Women

VIGOR LAMEZIA WOMEN – WOMAN F.C. GROTTAGLIE 8-0

Reti: 1T 10’31” – 10’51’ Praticò 19’52” Di Sanza (Aut). 2T 03’02” – 07’31” Linza 08’10” – 10’22” Praticò 13’47” Sevilla

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Praticò, Ierardi, Linza, Masaro, Fakaros, De Sarro, Aliotta, Sevilla, Arzente, Perri. Allenatore: Monti

WOMAN F.C. GROTTAGLIE: Trumino, Di Sanza, Bergamotta, Scarcia, Stante, Sileno, Cardolini, Conserva, Solopietro, D’Ippolito, Carrubba. Allenatore: Locorotondo

Arbitri: Giampiero Cafaro di Sala Consilina e Salvatore Ranieri di Soverato. Cronometrista: Cosimo Di Benedetto

Riprendere dopo una pausa più o meno lunga non è mai facile, soprattutto, se la pausa riguarda il periodo natalizio. C’era da aspettarsi in generale qualche passaggio a vuoto ma, in definitiva, la ripresa delle ostilità per la Vigor Lamezia Women è stata più che soddisfacente.

Ci sono stati diversi errori di misura con passaggi imprecisi o troppo affrettati ma le vigorine hanno svolto il compito loro assegnato da mister Monti che a fine gara era soddisfatto, soprattutto per la prestazione di alcune calcettiste che hanno mostrato enormi passi avanti sul piano personale, nonché nell’attuazione degli schemi voluti dal mister.

Anche se alla fine è stata premiata, dallo sponsor Lameziagas, come MVP Erika Linza, è da elogiare tutto il gruppo ed il punteggio finale poteva essere anche più cospicuo visti i legni colpiti nel primo tempo dalle biancoverdi. Il Grottaglie ha cercato di giocarsi la partita, ha colpito pure due legni, ma la superiorità delle lametine era fin troppo evidente.

Tutti di ottima fattura le marcature con Silvià Praticò sugli scudi con 4 realizzazioni, che potevano essere di più se non avesse avuto fretta in un paio di circostanze ed il mister non l’avesse tenuta fuori per dar spazio un po’ a tutte. A segno con una doppietta il capitano Linza e Rocio Sevilla rientrata dalla Spagna solo un’ora prima della gara.