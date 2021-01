Domani pomeriggio trasferta sul campo del Città di Palermo per l’Ecosistem Lameziasoccer

Saltato il primo impegno del 2021, per la giornata di riposo imposta dal calendario, l’Ecosistem Lameziasoccer torna sul parquet dopo 3 settimane dall’ultima apparizione.

Domani pomeriggio è in programma l’ultimo turno del girone di andata con trasferta sul campo del Città di Palermo. Un girone di andata che per la verità non si chiuderà in quanto, ci saranno ancora diverse gare da recuperare dopo i rinvii del mese di novembre scorso. La compagine orange dovrà recuperare 4 impegni con Messina, Nissa, Ispica e Futura. Per il momento l’unica riprogrammata è la gara di Messina per martedì prossimo, il che vuol dire che la formazione di Bebo Carrozza sarà chiamata ad una settimana intensa con 3 trasferte in Sicilia in 8 giorni: Palermo, Messina e poi per la prima di ritorno Canicattì.

“Riprendere dopo una pausa non è facile – osserva mister Carrozza – aggiungiamoci che l’impegno è sul campo di una delle migliori squadre del torneo e che avremo 3 trasferte in pochi giorni per inquadrare meglio cosa ci aspetta nella prossima settimana”.

Il Palermo è una delle migliori formazioni del torneo con un roster che sicuramente la porterà a lottare fino alla fine per l’apice della classifica. Finora ha giocato solo 5 partite con un bottino di 3 vittorie e 2 pareggi esterni, l’ultimo dei quali, mercoledì scorso, sul campo di un’altra favorita come il Megara Augusta.

Impegno proibitivo dunque per le Pantere Orange ma, le partite, si giocano sul campo e capitan Morelli e compagni sono decisi a giocarsi le proprie chances contro chiunque avversario, soprattutto, se l’avversario è di rango.

Al termine dell’ultimo allenamento questa la lista dei 12 convocati da mister Carrozza per la trasferta: Sperli, Mastellone, Mantuano, Montesanti, Morelli, Gatto, Caffarelli, D’Agostino, De Masi, Pereira, Deodato, Scervino.

La gara si giocherà al Palaoreto di Palermo, con inizio alle 16, ancora a porte chiuse ma con diretta streaming sulla pagina facebook della società per consentire a tifosi ed appassionati di seguirla.

La direzione della gara è stata affidata a Vincenzo Di Girolamo e Fabio Perez di Milano con Bernardo Masaniello di Palermo in qualità di Cronometrista.