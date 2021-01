Sarà ancora Saverio Mirarchi a guidare il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti per il prossimo quadriennio olimpico. All’assemblea elettiva svoltasi questo pomeriggio presso la sede del Comitato, in presenza e con tutte le misure anticovid ottemperate, sono intervenuti il Presidente della LND Cosimo Sibilia, il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, la componente del Consiglio Federale FIGC Maria Rita Acciardi, il Presidente AIA CRA Calabria Franco Longo ed il Presidente AIAC Calabria Raffaele Pilato.

L’assemblea, presieduta da Nicolino Zaffina, assistito da Emanuele Daniele con funzione di Segretario, oltre ad eleggere il Presidente, ha anche indicato la formazione del nuovo Consiglio Direttivo in rappresentanza delle aree territoriali: tre nuovi ingressi, rappresentati da Antonio Caroleo, Vincenzo Insardà e Francesco Ripoli, che vanno a sostituire Francesco Polito, Franco Funari e Nicolino Zaffina. Il Direttivo si completa con i confermati Antonio Ferrazzo, Giuseppe Belvedere, Giovanni Cilione e Domenico Luppino. Rieletto anche Giuseppe Della Torre quale Responsabile regionale per il Calcio a 5.

Il Presidente Saverio Mirarchi a margine della elezione dichiara che “stiamo vivendo un momento storico particolare che necessita, seguendo tutte le regole previste dai protocolli sanitari, anche il rispetto dei percorsi elettorali previsti dalle norme statutarie della Federazione e che vivranno il loro momento conclusivo il 6 ed il 22 febbraio con le assemblee nazionali della LND e della FIGC. Il quadriennio appena concluso è stato impegnativo e ricco di soddisfazioni e ci apprestiamo ad affrontare il nuovo con la consapevolezza delle serie problematiche da affrontare, con la certezza che la passione del nostro mondo non farà mai venir meno la gioia di divertirci giocando al calcio e di far crescere in serenità i nostri giovani. Il mio personale ringraziamento va a tutte le nostre associate per la rinnovata fiducia. In bocca al lupo ai nuovi consiglieri ed un affettuoso abbraccio a chi ha per anni contribuito alla crescita del CR Calabria”.

“Le società calabresi hanno dato la giusta indicazione – così il Presidente LND Cosimo Sibilia – poiché evidentemente hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni da Saverio Mirarchi e dalla sua squadra. Noi tutti siamo impegnati per ripartire al meglio, tenendo sempre in grande considerazione la tutela sanitaria dei nostri tesserati. Abbiamo iniziato il percorso elettorale che verrà completato al termine delle 23 assemblee regionali: grazie alla Calabria che ha indicato la mia persona alla carica di Presidente della LND. Siamo sotto attacco, siamo la base e non esiste vertice senza base. Chiediamo a voce alta rispetto e considerazione perché noi diamo rispetto e considerazione a tutti”.

“Queste ultime due stagioni vissute a metà a causa del Coronavirus mi hanno indotto a riproporre la mia candidatura per il nuovo quadriennio – così Giuseppe Della Torre – l’ho fatto con spirito di abnegazione al fine di rilanciare il Calcio a 5 soprattutto per quel che riguarda la Serie D. Con la collaborazione delle Delegazioni Territoriali il mio obiettivo è di avere per ogni Delegazione un girone di Serie D e si può centrare se tutti insieme remiamo nella stessa direzione. La volontà delle società di confermarmi mi rende orgoglioso: grazie a tutti i Presidenti, cercherò di impegnarmi ancor di più per ripagare al meglio la fiducia in me riposta”.

Tra le altre elezioni all’ordine del giorno, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Leone, Carlo Lorusso e Vincenzo Maiellare quali effettivi, Francesco Rhodio e Chiara Zizza quali supplenti. Eletti ancora i Delegati Assembleari nelle persone di Giuseppe Labonia, Antonio Santacaterina e Giovanni Verduci quali effettivi e di Ettore Gallo e Christian Liotti quali supplenti.

Il Presidente Mirarchi ha poi dato le designazioni del CR Calabria per le cariche federali che vedranno le elezioni i prossimi 6 e 22 febbraio rispettivamente per la Lega Nazionale Dilettanti e per la FIGC. Cosimo Sibilia è il designato della Calabria alla presidenza LND, Ettore Pellizzari designato alla carica di Vice Presidente Vicario, Santino Lo Presti designato alla carica di Vice Presidente LND (Area Sud).

Per le elezioni federali, Maria Rita Acciardi è stata designata alla carica di consigliere federale per l’area territoriale mentre Stella Frascà e Daniele Ortolano sono stati designati alla carica di consigliere federale nazionale. Ancora, per la carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della LND sono stati designati Felicio De Luca, Mattia Rusciano e Cosimo Pergola ed infine come Delegati Assembleari in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica sono stati designati Remo Luzi (effettivo) e Carlo Armignacca (supplente).