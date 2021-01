Sono ripresi anche gli allenamenti della Serie C femminile della Raffaele Lamezia, nell’attesa di iniziare il campionato e di ritornare prima possibile ad una parziale normalità.

Una delle veterane del gruppo, Serena Torcasio, non nasconde che «dopo varie false illusioni nel poter ricominciare gli allenamenti, non ho mai perso la speranza che quel giorno potesse arrivare concretamente. Abbiamo iniziato nuovamente da pochi giorni, e vedo da parte tutte lo stesso mio entusiasmo e voglia di fare bene per arrivare all’inizio del campionato nel migliore dei modi, fare una grande stagione per nostra soddisfazione personale e di chi ci supporta ogni giorno dentro e fuori dal campo».