Futsal

Partita senza difficoltà per la Vigor Lamezia Women che batte con 22 reti di distacco il Napoli

Primo tempo che si chiude 14-0 per le lametine, e nel secondo tempo la Vigor opta per Arzente nel quintetto iniziale, la quale trova il primo gol in A2

Partita senza difficoltà per la Vigor Lamezia Women che batte con 22 reti di distacco il Napoli. Primo tempo che si chiude 14-0 per le lametine, e nel secondo tempo la Vigor opta per Arzente nel quintetto iniziale, la quale trova il primo gol in A2 al 23,08. La serie delle reti: 1,41 praticò

5,19 Ierardi

6,37 Masaro

7,57 Aliotta

8,28 Aliotta

10,25 Masaro

11,00 De Sarro

11,54 Ferreira

14,29 Praticò

14,56 Linza

16,25 Ierardi

16,48 Linza

18,00 Autorete Pelo

19,20 Aliotta

21, 46 Linza

23,08 Arzente

26,25 Praticò

26,59 Ierardi

29,07 Ferreira

31,15 Ierardi

38,19 Linza

39,20 autorete Strisciante Quintetti iniziali Napoli: Pelo, Giannoccoli, Strisciante, Schioppa, Di Riso. Lamezia: Fakaros, Linza, Ierardi, Ferreira, Praticò